Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры на сигналах Федрезерва США о готовности к смягчению монетарной политики, а также дорожающей нефти благодаря сокращению ее запасов в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2827,04 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1410,2 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,6%.

Доллар подешевел до 63,01 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%).

Просели бумаги АФК "Система" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Индексы в США в среду выросли на заявлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал его готовности к смягчению политики ФРС, при этом Nasdaq (+0,8%) завершил сессию на рекордном уровне, а S&P 500 (+0,5%) в ходе торгов впервые превышал рубеж 3000 пунктов.

Пауэлл представил в среду полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В четверг он выступит с аналогичным докладом в банковском комитете Сената.

Глава Федрезерва заявил о сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, отметив, что это продолжает оказывать давление на перспективы экономического роста в США. Он также сказал, что "инфляционное давление в стране остается сдержанным", и слабость инфляции может стать более устойчивой.

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федрезерва, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы после выступления.

Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. "На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Тем не менее, руководители ФРС видят усиление аргументов в пользу снижения ставок, о чем свидетельствует опубликованный накануне протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они стали в большей степени обеспокоены экономическим прогнозом и обсуждали факторы, из-за которых более низкие процентные ставки могут быть оправданы в ближайшие месяцы, говорится в документе.

Уверенность трейдеров в том, что Федрезерв снизит ставку на июльском заседании, составляет 100%. Кроме того, они рассчитывают в общей сложности на три снижения ставки, каждый раз по 0,25 п.п., до конца 2019 года.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в четверг сохраняет восходящий импульс, вызванный статистикой по запасам сырья в США, также прогнозами об урагане в Мексиканском заливе; цена Brent находится более чем на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $67,39 за баррель (+0,6% и +4,4% в среду), августовская цена WTI - $60,78 за баррель (+0,6% и +4,5% накануне).

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю упали на 8,13 млн баррелей, а статистика Минэнерго США показала сокращение резервов на 9,5 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9 млн баррелей.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, внешний фон утром в четверг остается позитивным, что создает условия для роста индекса МосБиржи в район 2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2820 и 2810 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2840 и 2850 пунктов, куда может направиться рынок в течение дня.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что внешний фон утром в четверг остается достаточно благоприятным, чтобы обеспечить закрепление индекса РТС выше уровня 1400 пунктов. Ослабление доллара США после выступления главы ФРС оказывает поддержку не только спросу на развивающихся рынках, но и ценам на нефть - фьючерсы на Brent достигли $67 за баррель на фоне шторма в Мексиканском заливе и резкого сокращения запасов нефти в США. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося ослабления доллара США, в течение дня не исключена возможность тестирования уровня 63 руб./$1.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев также отмечает, что интерес к риску резко возрос после выступления Пауэлла, который выразил беспокойство по поводу перспектив экономики США, низкой инфляции и последствий торгового конфликта с Китаем. "Голубиная" риторика повлекла рост ожиданий снижения ставки в конце июля после некоторых сомнений, возникших на фоне сильного отчета по рынку труда.

Мягкость центробанка повсеместно надавила на доллар, несмотря на то, что участники рынка, по сути, были готовы к подобному сценарию. Риторика Пауэлла отразилась и на поведении котировок нефти - Brent превысила $67 за баррель и обновила пик с конца мая, где проходит 100-дневная скользящая средняя, которая может спугнуть часть покупателей.

Учитывая, что после новостей от ФРС интерес к рисковым активам сохраняется, а нефть дорожает, российский рынок акций может продолжить позитивную динамику и передвинуть максимумы, особенно если протокол заседания ЕЦБ покажет, что европейский регулятор настроен на дополнительные стимулы, считает Тимофеев.