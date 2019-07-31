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Сбербанк оценил в 70 млрд рублей отрицательный эффект на прибыль от продажи турецкого Denizbank

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкого Denizbank и оценил предварительный совокупный отрицательный эффект от сделки и признания результата операционной деятельности Denizbank за семь месяцев на прибыль группы примерно в 70 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года выручка от продажи составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в DenizBank за все время владения в размере 148,0 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1х к консолидированному капиталу группы DenizBank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 года. Таким образом, для отчета Сбербанка по РСБУ валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд рублей, налог на прибыль - около 4,5 млрд рублей.

В результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе. Отрицательный эффект на отчет по МСФО сформирован преимущественно за счет реклассификации накопленной отрицательной валютной переоценки из собственных средств в соответствии с МСФО по разделу "влияние изменений валютных курсов". "Отрицательная валютная переоценка связана с обесценением турецкой лиры по отношению к рублю на 37% с момента покупки актива", - объяснил Сбербанк.

В результате сделки произойдет снижение взвешенных по риску активов группы Сбербанка на 9%, что оценочно составит около 2,9 трлн рублей. Это окажет позитивное влияние на показатель достаточности базового капитала первого уровня Сбербанка по МСФО, увеличив его "оценочно более чем на 120 б.п.", считают в кредитной организации.

Результаты сделки банк включит в отчетность по РСБУ и МСФО в третьем квартале.

"По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Кроме того, Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд", - говорится в пресс-релизе. Общий объем денежного потока Сбербанка от продажи DenizBank составит около $5 млрд.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Сейчас он продал 99,85% в Denizbank компании Emirates NBD за $2,76 млрд. Обязывающее соглашение стороны подписали в мае 2018 года, сумма сделки была там указана в лирах и соответствовала $3,2 млрд. В апреле 2019 года стороны обновили соглашение и изменили сумму сделки.

Сбербанк Denizbank

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