Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль дорожает к доллару и евро на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,84-62,89 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 10 копеек и составил 62,84 рубля. Евро подешевел на 4,25 копейки до 70,61 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 7,4 копейки к уровню закрытия среды, до 66,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,98 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля. 25 июля в бюджет будут перечислены НДПИ, НДС и акцизы, а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. Общий объем предстоящих выплат аналитики оценивают примерно в 1,5 трлн рублей.

Большинство мировых фондовых и валютных площадок, в том числе развивающиеся рынки, снижаются. Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Америке и Китаю предстоит пройти долгий путь в торговых переговорах и о том, что он мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел. Его слова вновь повысили опасения в отношении перспектив торговых отношений двух стран.

Цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,17% - до $63,77 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI в Нью-Йорке к этому же времени дешевел на 0,04%, до $56,9 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей при прогнозе о снижении на 3 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов резко выросли, вопреки прогнозам, что усилило опасения в связи со спросом на топливо в стране. По данным Минэнерго США, запасы бензина выросли на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.