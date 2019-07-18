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Brent достигла отметки $63,75 за баррель

Котировки слабо меняются после падения в среду

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В четверг на азиатских торгах котировки нефти незначительно меняются после резкого снижения днем ранее, которое произошло на фоне опасений насчет спроса на топливо в США.

К 8:26 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $63,75 за баррель, это на $0,09 (0,14%) ниже уровня закрытия торгов среды. За предыдущую сессию контракты подешевели на $0,69 (1,07%), до $63,66 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому же моменту дешевели на $0,05 (0,09%), до $56,73 за баррель. В среду WTI подешевела на $0,84 (1,46%), до $56,78 за баррель.

За минувшую неделю запасы нефти в США снизились на 3,2 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращения запасов на 3 млн баррелей. Одновременно стало известно о резком росте запасов нефтепродуктов. Эта динамика вызвала опасения по поводу спроса на топливо в стране. Так, запасы бензина подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.

"Нефтяной рынок оказался под сильным давлением из-за нехарактерного для этого времени года роста запасов бензина, - говорит управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннз. - Снижение потребления бензина добавилось к уже имевшимся опасениям по поводу мирового спроса".

Объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".

Brent WTI США

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