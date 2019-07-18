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Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне негативных внешних сигналов из-за опасений инвесторов относительно торговой сделки между США и Китаем, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,3-0,5%, при этом в лидерах отката выступили "префы" "Транснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2705,38 пункта (-0,29%), индекс РТС - 1354,28 пункта (-0,54%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,9%. Лидерами отката стали привилегированные акции "Транснефти" (-5,4%) из-за дивидендной отсечки.

Кроме того, подешевели акции "Яндекса" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), Сбербанка РФ (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене бумаги "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "Полиметалла" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,3%), АК "АЛРОСА" (+0,1%).

Рынок акций РФ в четверг утром вновь оказался под давлением продавцов на фоне стагнации нефти и упавших мировых фондовых индикаторов. Американские фондовые индексы завершили в минусе вторую сессию подряд в среду, инвесторы продолжили негативно реагировать на заявления президента США Дональда Трампа о торговых взаимоотношениях с Китаем. Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Кроме того, инвесторы оценивали статданные из США. Как стало известно в среду, число домов, строительство которых было начато в июне, уменьшилось относительно предыдущего месяца на 0,9% и составило 1253 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали уменьшение показателя на 0,7%, до 1260 тыс. Также рынок отреагировал на слова главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что ЦБ "внимательно отслеживает" понижательные риски для экономики США и "примет соответствующие меры для поддержки роста". Аналогичные заявления Пауэлл сделал на прошлой неделе в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и в банковском комитете Сената.

Почти все фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг, следуя за негативной динамикой американских рынков (в США накануне основные фондовые индексы снизились на 0,4-0,6%). Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, КНР и США не могут договориться по поводу санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies. По словам источников, китайская сторона хочет сначала увидеть реальные действия Вашингтона по ослаблению ограничений против компании. Более того, после саммита G20 в Осаке не состоялось ни одной личной встречи представителей США и Китая, и такие встречи не запланированы на ближайшее время.

Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 2,08%. Китайский Shanghai Composite теряет 0,6%, Shenzhen Composite - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,3%, индийский индекс BSE Sensex - на 0,25%. Индонезийский Jakarta Composite снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть меняются незначительно в ходе азиатских торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по московскому времени не изменились к закрытию предыдущего дня, составив $63,66 за баррель (на торгах в среду их цена уменьшилась на 1,07%). Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,12% - до $56,85 за баррель.

Запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Снижение оказалось сильнее, чем ожидавшиеся аналитиками 3 млн баррелей. Между тем запасы нефтепродуктов в Штатах резко выросли, что повысило опасения по поводу спроса на топливо в стране. Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей. Объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".

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