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Росстат вынесет методику оценки промпроизводства на совет после критики экспертов

Аналитики заметили, что Росстат объявил о росте индекса в июне на 3,3%, тогда как по отдельным отраслям рост был ниже

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Научно-методологический совет Росстата обсудит методологию расчета индекса промышленного производства в России, сообщил представитель службы.

16 июля ведомство сообщило о росте промпроизводства в июне на 3,3%, выше прогнозов. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали роста показателя в среднем на 2,3%, в мае индекс вырос на 0,9%. После публикации данных Росстата эксперты удивились тому, что общий показатель промпроизводства оказался выше роста в отдельных отраслях промышленности, который не превышал 3%.

На совете чиновники хотят обсудить аспекты подсчета индекса, в том числе через значения показателей по видам экономической деятельности, сказал глава бюро НМС, советник руководителя Росстата Павел Смелов. Он пообещал представить экспертам все этапы подготовки индекса, методологические нюансы и объяснить влияние таких факторов, как сезонный и календарный.

"Одним из важных вопросов предстоящего научно-методологического совета станет рассмотрение всех аспектов перехода на новый базисный год (в настоящее время за базисный принят 2010 год) и последствий этого шага, в том числе для построения временных рядов, позволяющих обеспечить корректное сравнение данных. Кроме того, предполагается обсудить проблему структуры весов по видам экономической деятельности при расчете ИПП", - отмечают в Росстате.

Росстат Павел Смелов

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