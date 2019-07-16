Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в июне 2019 года выросло на 3,3% к тому же месяцу 2018 года после повышения на 0,9% в мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе, сообщил во вторник Росстат.

За первое полугодие 2019 года промышленность выросла на 2,6% в годовом выражении. При этом во втором квартале годовой рост ускорился до 3% с 2,1% в первом квартале.

Данные по промышленности в июне оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,3%.

Отчасти ускорение годовых темпов роста в июне объясняется календарным фактором - в мае число рабочих дней было на 2 меньше, чем в мае 2018 года, в то время как в июне 2019 года рабочих дней было меньше на один, чем в июне 2018 года. Кроме того, определенную роль в ускорении динамики сыграла и низкая база прошлого года - в июне 2018 года рост составлял 2,2% после роста на 3,7% в мае. В любом случае годовой рост в 3,3% в июне на фоне минус одного рабочего дня по сравнению с июнем 2018 года выглядит очень оптимистично.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в июне увеличилось на 1,1% после снижения на 0,8% в мае, роста на 1,3% в апреле, снижения на 0,5% в марте, роста в феврале на 1,3% и на 0,2% в январе.

Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

В обрабатывающих производствах (которые наиболее зависимы от календарного фактора) в июне был рост на 3,4% в годовом выражении после снижения на 1% в мае (за январь-июнь рост на 1,9%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, сильно подверженной сезонности, в июне зафиксирован рост на 2,5% после роста на 1,8% в мае (за январь-июнь нулевой рост).

В сфере водоснабжения и утилизации отходов в июне 2019 года было отмечено снижение на 1,8% после роста на 0,8% в мае (за 6 месяцев - рост на 1,5%).

Добыча нефти в июне 2019 года увеличилась на 1,1% в годовом выражении (за 6 месяцев - рост на 2,5%), добыча природного газа выросла на 0,5% (за 6 месяцев - рост на 2,9%).

Производство бензина в июне выросло на 8,9% (за полугодие снизилось на 1,3%)

Производство легковых автомобилей в июне снизилось на 0,3% в годовом выражении после падения на 6,1% в мае, роста на 5% в апреле, на 3,3% в марте, на 7,4% в феврале и снижения на 0,1% в январе (за 6 месяцев - рост на 1,7%).

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2019 году на 2,3%.

Экономисты более консервативны и ожидают роста промышленности в 2019 году на 1,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июля).