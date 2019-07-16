Эксперты отметили несоответствие данных о росте промпроизводства с показателями отдельных сфер экономики

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Опрошенные "Интерфаксом" экономисты назвали странным несоответствие данных Росстата о росте промпроизводства в России в июне на 3,3% цифрам того же ведомства по отдельным видам экономической деятельности, которые не превышали 3%.

В мае промпроизводство выросло на 0,9% в годовом измерении, годовой рост в июне значительно превысил консенсус-прогноз аналитиков - 2,3%.

По данным Росстата, в июне добыча выросла на 2,3% в годовом исчислении, обрабатывающая промышленность - на 3,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром на 2,5%, водоснабжение снизилось на 1,8%. "Если взвесить цифры Росстат по видам деятельности, то у нас получается средняя цифра по росту промышленности в 2,8%", - сказал замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. По его оценке, сделанной по первичным данным по товарам, без учета оборонной промышленности в июне вообще получался незначительный минус в годовом выражении.

"Странно выглядит общий индекс промышленности, исходя из видов деятельности. Если считать в весах 2010 года, а Росстат указывает, что считает именно в этом базисном году, то вес обработки чуть больше 50% и общий рост промышленности получается, по нашим расчетам, 2,9%", - заявил руководитель направления "Макроэкономика" в институте ВЭБа Олег Засов.

Он предположил, что хороший рост в июне может быть связан с низким показателем июня 2018 года, когда, к примеру, в металлургии производство упало на фоне ограничений, введенных на время чемпионата мира по футболу.

"Очень неожиданная статистика по промышленности за июнь", - написал в своем телеграмм-канале директор аналитического департамента "Локо-Инвеста", экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. "На фоне ухудшения деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности, глубокого провала в секторе грузоперевозок по ж/д, дальнейшего ухудшения годовой динамики роста в нефтедобыче Росстат умудрился зафиксировать мощное ускорение по промышленному сектору в целом", - констатировал он.

В Росстате заявили, что расчеты сделаны по утвержденной методологии.