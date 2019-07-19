ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Жилкредит"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Банк "Жилкредит" по итогам первого квартала 2019 года занимает 417-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора.

Основным активом банка являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Кроме того, "Жилкредит" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Банк "Жилкредит" (Москва) является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ на 14 ноября 2018 года, банк принадлежит предпринимательнице из Москвы Анне Рябицкой.

Банк "Жилкредит" по итогам первого квартала 2019 года занимает 417-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 420-е место в банковской системе РФ.