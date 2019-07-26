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ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ банка

На балансе банка образовалась крупная низкокачественная ссудная задолженность и много непрофильных активов в виде зерна

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 26 июля отозвал лицензию у московского РАМ банка, сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе страны.

По оценке регулятора, кредитный портфель РАМ банка отличала низкая диверсифицированность. В основном это были крупные ссуды, выданные небольшому числу компаний, торгующих зерном. "На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения. Инспекционная проверка выявила низкое качество значительной части предоставленных РАМ Банком кредитов", - отметил ЦБ. ЦБ потребовал, чтобы банк адекватно оценил риски и отразил в отчетности реальное финансовое положение. Эта отчетность подтвердила, что пора применять меры по предупреждению несостоятельности (банкротства).

ЦБ уличил РАМ банк в том, что он занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Когда по требованию регулятора он отразил в отчетности принимаемые кредитные риски, это выявило снижение капитала банка более чем на 20%, что ЦБ назвал реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, банк заключал "схемные" сделки, которые позволяли обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

РАМ банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последний год не раз применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денег физлиц, говорится в пресс-релизе.

ЦБ также аннулировал лицензию РАМ банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В компанию введена временная администрация.

РАМ банк является участником системы страхования вкладов.

Банк России РАМ банк Москва

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