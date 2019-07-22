Счетная палата обнаружила массовые нарушения при возмещении судебных издержек
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата предложила Судебному департаменту (СД) при Верховном суде (ВС) повысить прозрачность расходов федерального бюджета на процессуальные издержки, обязав суды размещать в интернете акты на оплату расходов на их возмещение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Сейчас многие вовсе не придают огласке эти документы либо публикуют неполную информацию. Хотя законодательного запрета или ограничения на публикацию указанных актов в интернете нет", - отметили в Счетной палате.
Поводом для такого предложения стали итоги проверки компенсаций процессуальных издержек в Башкирии, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.
Как сообщила на коллегии Счетной палаты РФ аудитор Татьяна Блинова, с 2016 года СД не соблюдал установленный правительством порядок возмещения процессуальных издержек, например, перечислял причитающиеся адвокатам средства на их личные счета, а не на текущие счета адвокатских образований; превышал установленные сроки оплаты.
Так, в некоторых случаях задержка составляла 51 день по адвокатам и 177 дней по переводчикам. Всего за 2016 - 2018 годы несвоевременно оплату получили 1,2 тысячи адвокатов, 60 переводчиков и пять экспертов на общую сумму в 102,8 млн рублей. Кроме того, аудитор указала на низкую исполнительскую дисциплину работников управлений СД и отсутствие контроля за документами на оплату процессуальных издержек.
Всего за три года Счетная палата выявила нарушений на 134,4 млн рублей.
Возмещение процессуальных издержек направлено на то, чтобы препятствия финансового характера не могли помешать гражданам обращаться в суд за защитой своих прав.
СД возмещает издержки на оплату труда адвокатов, назначенных судом; выплату вознаграждения присяжным; возмещение расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым; проведение судебных экспертиз.