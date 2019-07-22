Счетная палата обнаружила массовые нарушения при возмещении судебных издержек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата предложила Судебному департаменту (СД) при Верховном суде (ВС) повысить прозрачность расходов федерального бюджета на процессуальные издержки, обязав суды размещать в интернете акты на оплату расходов на их возмещение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сейчас многие вовсе не придают огласке эти документы либо публикуют неполную информацию. Хотя законодательного запрета или ограничения на публикацию указанных актов в интернете нет", - отметили в Счетной палате.

Поводом для такого предложения стали итоги проверки компенсаций процессуальных издержек в Башкирии, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Как сообщила на коллегии Счетной палаты РФ аудитор Татьяна Блинова, с 2016 года СД не соблюдал установленный правительством порядок возмещения процессуальных издержек, например, перечислял причитающиеся адвокатам средства на их личные счета, а не на текущие счета адвокатских образований; превышал установленные сроки оплаты.

Так, в некоторых случаях задержка составляла 51 день по адвокатам и 177 дней по переводчикам. Всего за 2016 - 2018 годы несвоевременно оплату получили 1,2 тысячи адвокатов, 60 переводчиков и пять экспертов на общую сумму в 102,8 млн рублей. Кроме того, аудитор указала на низкую исполнительскую дисциплину работников управлений СД и отсутствие контроля за документами на оплату процессуальных издержек.

Всего за три года Счетная палата выявила нарушений на 134,4 млн рублей.