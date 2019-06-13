75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Счетная палата выявила нарушения на общую сумму в размере около 220 млрд рублей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ выявила в 2018 году нарушения при обосновании начальной цены госконтрактов на общую сумму 219,7 млрд рублей, что составляет 74,6 % от общей суммы выявленных нарушений в сфере госзакупок говорится в отчете СП РФ "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год".

"Среди неурегулированных вопросов в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок можно отметить вопрос обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), - отмечается в материалах ведомства. - В 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") отсутствует единый порядок применения методов обоснования НМЦК. В настоящее время действует рекомендательный порядок по применению методов определения НМЦК, который в полной мере не раскрывает как порядок применения некоторых методов определения НМЦК (например, затратного метода), так и установление достоверных источников референтных цен (для метода сопоставимых рыночных цен), что влечет риски завышения НМЦК".

В отчете Счетной палаты подчеркивается, что правительством РФ не в полной мере реализовано право по определению уполномоченных органов власти по установлению порядка определения НМЦК в той или иной сфере экономики. К настоящему времени определены только четыре таких органа - ФАС России, Минздрав, Минтранс и Минстрой России.

"Из них только Минздравом и Минтрансом установлены особенности формирования НМЦК - соответственно при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения и в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, - говорится в отчете. - При этом по данным анализа экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" применение методики расчета НМЦК, утвержденной приказом Минздрава России, приводит к росту количества повторных процедур закупок лекарственных препаратов, поскольку каждая четвертая процедура проходит без участников закупок из-за ошибок, допущенных в методике расчета НМЦК".

Для решения этой проблемы СП РФ предлагает принять нормативный акт, регулирующий ценообразование при осуществлении госзакупок.