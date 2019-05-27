У Минкультуры РФ обнаружили 223 недостроенных объекта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ выявила низкую эффективность работы Минкультуры по снижению объемов незавершенного строительства, всего на стадии незавершенного строительства сейчас находится 223 здания, из них работы на 21 объекте приостановлены более чем на полгода без консервации.

"По сравнению с 2017 годом объем незавершенного строительства практически не изменился, на 1 января 2019 года он составил более 57 млрд рублей. Всего в составе незавершенного строительства Министерства и его подведомственных учреждений числится 223 объекта. На 21 объекте с общим объемом затрат более 1,2 млрд рублей работы приостановлены более чем на 6 месяцев без консервации", - говорится в сообщении СП.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года из 25 объектов, запланированных на 2018 год, введен всего один. При этом из оставшихся 24 объектов 100% техническую готовность имели только три объекта.

"Из 18 целевых показателей ФЦП "Культура России" не достигнуто три. Согласно докладу Минкультуры, направленному в Минэкономразвития, реализация Программы признана недостаточно эффективной", - добавили в СП.