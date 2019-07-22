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Банк "Пересвет" получил право привлекать взносы в ПФР

Также банк получил право привлекать не депозиты средства ФОМС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство дало банку "Пересвет", находящемуся на санации, право привлекать на депозиты средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступившие в Пенсионный фонд России. Об этом говорится в распоряжении кабмина на официальном портале правовой информации.

Также банк получил возможность привлекать временно свободные средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и таких территориальных фондов, а также резерв средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.

Ранее основным акционером банка была Русская православная церковь. Осенью 2016 года "Пересвет" стал испытывать финансовые затруднения и не смог выполнять обязательства перед кредиторами. Проверка Банка России выявила в "Пересвете" несоответствие в 103,6 млрд рублей между справедливой стоимостью активов и обязательств.

В апреле 2017 года ЦБ решил санировать "Пересвет" с применением механизма bail-in, инвестором стал ВБРР, ЦБ выделил на это 93,1 млрд рублей.

На конец марта 2019 года банк "Пересвет" занимал 28-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"

ПФР Пересвет Банк России

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