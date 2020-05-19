АСВ проведет повторный аукцион по продаже бондов банка "Пересвет"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов признало не состоявшимся открытый аукцион по продаже биржевых облигаций банка "Пересвет", принадлежащих Татфондбанку. АСВ назначило повторные торги на 6 июля, прием заявок на участие в них начнется 25 мая.

На новом аукционе начальная цена лотов будет снижена на 10%.

В марте 2020 года АСВ выставило принадлежащие Татфондбанку биржевые облигации "Пересвета" на торги тремя лотами. В лот N1 вошли 630 тыс. биржевых облигаций серии БО-02, или 21% эмиссии, начальная цена на первичных торгах составила 670,2 млн рублей. Лот N2 сформирован из 157 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 (2,24% эмиссии), начальная цена составила - 164,9 млн рублей. Лот N3 - 493,801 тыс. биржевых облигаций серии БО-ПО2 (14% эмиссии) был выставлен на первичные торги по начальной цене 551,4 млн рублей.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей за бумагу.

Лоты, не реализованные на повторных торгах, будут выставлены на торги посредством публичного предложения с 13 июля по 13 сентября с еженедельным снижением начальной цены на 8,5%.

Банк России отозвал лицензию у входившего в топ-50 российских банков Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле кредитная организация была признана судом банкротом.

В апреле 2017 года регулятор принял решение санировать банк "Пересвет" с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Инвестором был выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный "Роснефти".

Сейчас в обращении находится 6 биржевых выпусков бондов банка "Пересвет" на 21,6 млрд рублей и один классический выпуск на 69,193 млрд рублей.

Банк "Пересвет", находящийся в процедуре финансового оздоровления, по итогам I квартала 2020 года занял 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".