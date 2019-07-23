Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник плавным ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2688,81 пункта (+0,17%), индекс РТС - 1342,48 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,6%.

В частности, подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,5%, "префы" выросли в цене на 0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Россетей" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Уралкалия" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Мосбиржи" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,04%).

Вместе с тем снизились в цене бумаги "РусАла" (-0,9%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивное открытие торгов на российском рынке акций стало следствием улучшения ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник в ожидании новой волны корпоративной отчетности. Акции Apple подорожали на 2,3% - до $207,22, что стало наилучшей динамикой среди компонентов Dow Jones Industrial Average, благодаря улучшению прогнозной цены акций аналитиком Morgan Stanley Кэти Хьюберти до $247 с $231. На этой неделе отчетность за минувший квартал обнародуют порядка 140 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также треть компаний Dow Jones. Среди компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций. Поддержку рынку оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies. Японский Nikkei 225 прибавил 0,88%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, между тем южнокорейский KOSPI теряет 0,9%.

Газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

В свою очередь нефть умеренно дорожает после заметного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $63,58 за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на 1,26%. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,48% - до $56,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,82%, до $56,22 за баррель.

В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу танкер. Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.