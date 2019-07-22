Рынок акций РФ умеренно снизился по итогам торгов в понедельник

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций умеренно снизился по итогам торгов в понедельник на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала. Основные фондовые индикаторы пробили важные уровни поддержки, при этом падение индекса МосБиржи продолжилось восьмой день подряд. Неожиданно выстрелили вверх бумаги "Уралкалия" (+22,7%) без особых новостей.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2684,25 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1341,17 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

В частности, подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-4%), а также обыкновенные акции "РусГидро" (-2,2%), "Магнита" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), "Распадской" (-1,3%), Сбербанка России (-1,1%, "префы" потеряли 0,6%), "Россетей" (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), АК "АЛРОСА" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

По мнению аналитиков, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" стали заложниками высоких дивидендных выплат компании по итогам прошлого года, которые к тому же выплачиваются 1 раз в год, что в итоге привело к обвалу после дивидендной отсечки. "Сургутнефтегаз" , хоть и уменьшил долю прибыли, направляемой на дивиденды, почти в два раза - с 17,4% до 9,6%, но увеличил размер дивиденда на "префы" с 1,38 рубля до 7,62 рубля. В результате дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" за 2018 год на момент отсечки (16 июля) составляла порядка 18,2% по сравнению с 4,6% годом ранее. После дивидендной отсечки, то есть за четыре торговых сессии, бумаги компании в общей сложности потеряли в цене 25,6%.

Вместе с тем выросли в цене акции ВТБ (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Мечела" (+1%), "Газпрома" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,1%).

Бумаги "Уралкалия" продемонстрировали заметный рост второй день подряд - в пятницу они подорожали на 4,47% при объеме торгов 39,8 млн рублей, в понедельник объем торгов достиг 273,41 млн рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению на российском рынке акций способствовали, прежде всего, неоднозначные сигналы с мировых рынков капитала на фоне противоречивых заявлений представителей американского центробанка относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 30-31 июля, и консенсус-прогноз участников рынка предусматривает, что американский ЦБ снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25% годовых.

Американские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику в начале торгов понедельника в ожидании новой волны корпоративной отчетности. На этой неделе ожидается публикация финансовых показателей за второй квартал порядка 140 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, а также трети фирм из индекса Dow Jones Industrial Average. Среди компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets. При этом европейские фондовые площадки плавно подрастают в пределах 0,1-0,4%.

Нефть и танкеры

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК составила $63,37 за баррель, что на 1,44% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,93% - до $56,28 за баррель.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, "неделю российский фондовый рынок начал с негативной динамики, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Поддержку покупкам в наших активах могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляет более 1%. Что же касается динамики западных площадок, то ее можно назвать нейтральной для наших бумаг. В Европе к вечеру основные активы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 демонстрировали разнонаправленную динамику вблизи уровней пятничного закрытия. На этом фоне индекс МосБиржи потерял 0,6%, отступив в район 2685 пунктов".

"Аутсайдерами торгов выступили "префы" Сургутнефтегаза, падение которых достигло 4%. Лучше рынка вторую сессию подряд смотрелись акции "Уралкалия", прибавившие в понедельник более 20% в отсутствии существенных новостей. В рамках сессии понедельника наши игроки вновь проигнорировали внешний позитив, в результате чего индекс МосБиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2640 пунктов", - отметил Зварич.

"В мировой экономике и финансах творится нечто невообразимое. ФРС США обещает понизить ставку либо на 0,25, либо на 0,5 процентного пункта в течение года. Различные заявления представителей финансовых властей достаточно сильно нервируют рынки, заставляя то покупать, то продавать. Но в целом рынки готовы к дальнейшему росту. Если посмотреть на статистику, то инвесторы несут деньги в инвестфонды, ориентированные на индекс S&P 500, причем суммы исчисляются миллиардами долларов. Рынок накачивается стероидами, он адски "бычит" и готов расти выше 3000 пунктов по индексу S&P. Но в действительности мировая экономика сейчас замедляется, и вторая половина года станет весьма неприятной для большинства инвесторов", - считает директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "впереди нас ждут заседания центральных банков, которые могут оказать существенное влияние на рынки. Однако уверенности в снижении ставок нет, даже если вести речь о российском ЦБ. Соответственно, на рынках преобладает осторожность. Дивидендный период подошел к концу, что лишает многие бумаги осмысленных идей. Лишь у "Газпрома" появляются дополнительные бонусы в виде более перспективной картины на Украине в связи с прошедшими парламентскими выборами, на которых радикалы оказались в явном меньшинстве. Однако в техническом плане возрастают риски дальнейшего движения вниз, так как индекс МосБиржи закрылся под отметкой 2700 пунктов".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 34,86 млрд рублей (из них 8,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,33 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,86 млрд рублей - на "префы" "Сургутнефтегаза").