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"Магнит" во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.

Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей).

EBITDA ритейлера в апреле-июне сократилась на 0,9%, до 24,176 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,1% по сравнению с 7,7% годом ранее. Эти показатели оказались лучше прогноза (22,841 млрд рублей и 6,7% соответственно)

Выручка "Магнита" во II квартале выросла на 11,4%, до 342,879 млрд рублей (консенсус-прогноз составлял 339,748 млрд рублей и предусматривал рост на 10,8%). По сравнению с I кварталом (10,1%) динамика выручки ускорилась.

Магнит

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