"Магнит" вместе с бельгийскими пивоварами начал собирать использованную тару

Фото: ТАСС, Виталий Тимкив

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" и пивоваренная компания AB InBev Efes запустили пилотный проект по сбору использованной тары.

В рамках пилота в шести супермаркетах "Магнит семейный" (в Москве, Красноярске и Краснодаре) были установлены фандоматы - устройства, принимающие использованную потребительскую тару. Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 литра, говорится в сообщении компаний.

Когда покупатель кладет банку или бутылку в окно приема, сканер считывает штрих-код и распознает состав тары. Это исключает возможность того, что разные виды упаковки будут храниться вместе. После приема тары фандомат распечатает купон, при предъявлении которого на кассе совершеннолетние покупатели получат скидку на продукцию одного из брендов AB InBev Efes.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (19,223 тыс. на конец марта, в том числе 467 супермаркетов).

Ранее о запуске пилотного проекта по сбору использованной тары объявила X5 Retail Group, которая подписала соответствующее соглашение с производителем FMCG-товаров Unilever. Покупатели, сдавшие пластиковую тару в фандоматы в магазинах сетей Х5 ("Перекресток" и "Карусель"), будут получать скидочные купоны на определенную продукцию Unilever. Аналогичные пилоты будут запущены с другими крупнейшими поставщиками Х5 в этом году.