Акции "Газпрома" растут после объявления о продаже квазиказначейских акций

Аналитики сомневаются в рыночной природе сделки

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" отыграли утреннее падение на 2,8% и вышли в плюс на торгах Московской биржи, подорожав к 10:48 на 3,5% (до 219,42 рубля за штуку); в первые минуты торгов бумаги опускались в цене до 206 рублей за штуку на новостях о продаже квазиказначейских акций.

Такое поведение акций нехарактерно при рыночных размещениях: обычно бумаги стремятся вниз к той отметке, на которой, согласно ожиданиям рынка, может быть зафиксирована цена размещения с учетом традиционного дисконта к рынку, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне бумаги компании оказались в лидерах падения среди отечественных "голубых фишек", потеряв по итогам дня в стоимости почти 2,5% при высоких объемах торгов, составивших 9,54 млрд рублей. При этом негативных для акций "Газпрома" новостей в среду не выходило. Таким образом, сегодняшний рост перекрыл падение акций за среду.

Газпромбанк (ГПБ) в четверг соберет заявки на покупку 2,9% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на Московской бирже, сообщил "Газпром" . Исходя из текущих рыночных котировок, без учета дисконта, такой пакет стоит около 147 млрд рублей ($2,33 млрд). "ПАО "Газпром" было уведомлено, что Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, стопроцентные дочерние компании ПАО "Газпром", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО "Московская биржа", - пишет эмитент.

"Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продажа осуществляется в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена. Владельцы определяют заявки, подлежащие удовлетворению, с указанием номеров заявок, а также количеством ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке, и принимают решение об итоговом распределении акций, либо отказываются от удовлетворения каких-либо заявок. В последнем случае все заявки на покупку будут отклонены", - пишет компания.

Сбор заявок проводится 25 июля с 10:00 до 17:00. Результаты сбора заявок будут объявлены по завершению процесса сбора заявок.

Месяц назад на годовом собрании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер впервые дал содержательный ответ о перспективах распоряжения накопленным на балансе группы пакетом акций компании (6,64%). В "Газпроме" отмечают, что рост котировок превысил историческую стоимость покупки этих акций, и теперь компания может задуматься об их продаже.

"По-видимому, в текущий период времени этот вопрос наиболее актуален по сравнению с тем, когда мы этого вопроса касались раньше. И причина, конечно же, заключается в том, что сегодня "Газпром" - лидер российского фондового рынка", - заявил Миллер. "Этот вопрос сейчас находится в таком конкретном изучении, проводится анализ. Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций "Газпрома", - добавил он.