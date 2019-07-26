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"Дочки" "Газпрома" разместят его акции по цене 200,5 рубля за бумагу

На закрытии торгов в среду акции торговались на уровне 219 рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Дочерние структуры "Газпрома", которые размещают на бирже 2,93% акций компании, определили цену размещения в 200,5 рубля за бумагу, следует из материалов эмитента. На закрытии торгов в среду акции торговались на уровне 219 рублей.

О размещении квазиказначейских акций "Газпром" неожиданно объявил утром 25 июля. Организатором сделки стал "Газпромбанк". Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz размещают 694 млн акций, или 2,93% капитала ПАО "Газпром". За день на них поступило 494 заявки на 198,894 млрд рублей.

В среду котировки "Газпрома" снижались, но после объявления о продаже акций на "Московской бирже" в четверг они сначала продолжили снижение, но затем развернулись вверх и в течение дня их рост достигал 10%.

Обычно на таких сообщениях акции дешевеют, но в данном случае участники торгов не поверили, что акции могут достаться широкому кругу инвесторов, значит, нет причин для падения, писали днем в четверг "Ведомости". Четыре инвестбанкира рассказали изданию, что в размещении будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей. Обычно при размещениях заявки от инвесторов принимает сам банк-андеррайтер. Сейчас книгу заявок собирает Газпромбанк, но через "Московскую биржу", говорят собеседники газеты. В этой ситуации будет нельзя увидеть, кто подал заявку и какую получил долю по факту размещения.

За неделю до размещения "Нафтогаз Украины" сообщил, что Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов (тем самым подтвердив свои полномочия).

Месяц назад на годовом собрании акционеров председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер впервые рассказал, что компания планирует делать с накопленным на балансе группы пакетом акций (6,64%). В "Газпроме" считают, что компания может задуматься о продаже этих акций, поскольку рост котировок превысил историческую стоимость покупки этих бумаг.

"По-видимому, в текущий период времени этот вопрос наиболее актуален по сравнению с тем, когда мы этого вопроса касались раньше. И причина, конечно же, заключается в том, что сегодня "Газпром" - лидер российского фондового рынка. Этот вопрос сейчас находится в таком конкретном изучении, проводится анализ. Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций "Газпрома", - заявил тогда Миллер.

Газпром Алексей Миллер Московская биржа

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