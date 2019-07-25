ВЭБ купит у Минфина ОФЗ на 212 млрд рублей при передаче Связь-банка

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ выпустит облигации федерального займа на 212 млрд рублей, которые приобретет ВЭБ в рамках схемы по передаче Связь-банка от госкорпорации на баланс Промсвязьбанка через казну РФ. Об этом сообщил журналистам глава долгового департамента министерства Константин Вышковский.

По его словам, Минфин разместит облигации на рыночных условиях. "Мы продадим бумагу ВЭБу ровно за столько, сколько она стоит. Хотели даже на аукционе попытаться предложить, но посчитали, что участники (рынка - ИФ) будут очень удивлены. Эти деньги будут зачислены в бюджет, так же, как происходит со всеми остальными деньгами при эмиссии ОФЗ", - сказал Вышковский.

"Дальше будут отношения ВЭБа с Центральным банком, у них есть вопросы, которые требуют решения. Никаких убытков федеральный бюджет не понесет", - отметил он.

Вышковский не стал комментировать, почему была выбрана именно схема с выпуском ОФЗ.

"Вопрос к ЦБ, есть тема убытков, но на федеральный бюджет никто убытков не берет", - подчеркнул он.

"Что такое закрытая подписка? Это значит, что я предлагаю только одному покупателю, а на аукционе - всем. Но условия, на которых я предлагаю, одинаковые. Рыночное размещение бумаги с нерыночными параметрами. Понятно, что купон 0,25% (предполагается, что ОФЗ будут иметь купон около ноля - ИФ) - очень низкий и не отражает уровень доходности, риска по этой бумаге. У бумаги нестандартные, нерыночные параметры, но это не мешает этой бумаге иметь рыночную стоимость", - пояснил глава долгового департамента Минфина.

"Здесь нет убытков для нас, убытки были бы, если бы мы продали ценные бумаги по цене ниже, чем они стоят", - сказал Вышковский.

ВЭБ в конце прошлого года выступил с предложением передать Связь-банк от госкорпорации на баланс Промсвязьбанка. В прошлом году был завершен процесс присоединения к Связь-банку еще одного принадлежавшего ВЭБу банка - "Глобэкса". ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ РФ в размере 212 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов, в 2014 году депозиты были переоформлены в облигации, которые приобрел ЦБ и теперь удерживает до погашения.

Выступив с идеей передачи Связь-банка Промсвязьбанку, ВЭБ одновременно предложил конвертировать этот долг в субординированный инструмент, который госкорпорация могла бы учесть в капитале.

Однако в итоге было предложено использовать схему с ОФЗ. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что на балансе госкорпорации эти бумаги будут учитываться не по номиналу, а по стоимости в 5 раз ниже. Затем ВЭБ обменяет эти ОФЗ на существующие облигации, связанные с долгом за Связь-банк и "Глобэкс", которые сейчас принадлежат ЦБ.