Передача Связь-банка Промсвязьбанку запланирована как финансово нейтральная операция для ВЭБа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Передача Связь-банка от ВЭБа Промсвязьбанку должна быть финансово нейтральной операцией для госкорпорации. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Мы договорились, что для ВЭБа не будет какой-то убыточной или прибыльной ситуации. ВЭБ предложил передать Промсвязьбанку Связь-банк. Концептуальное одобрение в правительстве есть, но вопрос по деталям, нюансам, объемам еще обсуждается", - сказал Силуанов.

Идея передать Связь-банк от ВЭБа Промсвязьбанку в целом нашла поддержку у премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил на прошлой неделе глава госкорпорации Игорь Шувалов.

ВЭБ получил Связь-банк вместе с банком "Глобэкс" (недавно присоединен к Связь-банку) на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ РФ в размере 212,6 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов, в 2014 году депозит был переоформлен в облигации, которые приобрел ЦБ и теперь удерживает до погашения. Выступив с идей передачи Связь-банка Промсвязьбанку (принадлежит государству), ВЭБ одновременно предложил конвертировать этот долг в субординированный инструмент, который бы госкорпорация могла учесть в капитале. Эта тема находится в процессе обсуждения, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Силуанов также подтвердил, что конвертация долга в капитал обсуждается, при этом ВЭБ должен передать Связь-банк "чистым, без обременений".