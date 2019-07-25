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Евро опустился ниже 70 рублей впервые с мая 2018 года

Евро опустился ниже 70 рублей впервые с мая 2018 года
Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем опустился ниже 70 рублей впервые со 4 мая 2018 года, доллар торгуется вблизи 63 рублей.

Курс евро в 15:30 составил 69,96 руб., опустившись на 53,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 63,02 руб. - минус 27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль усилил укрепление к евро на дневных торгах в связи с результатами заседания ЕЦБ, изменившего прогноз на дальнейший уровень ставок. Теперь регулятор ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

В 15:30 МСК началась традиционная пресс-конференция председателя регулятора Марио Драги.

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