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Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером опустился ниже 71 рублей впервые с 4 мая, доллар торговался ниже 63 руб./$1 впервые с 1 августа 2018 года.

Курс евро в 18:38 по Москве составил 70,9975 руб./EUR1, опустившись на 58,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар при этом стоил 62,9675 руб./$1, снизившись на 81,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 71,18 копейки - до 66,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря увеличению спроса на рублевые активы в условиях повышения оптимизма на внешних рынках. Участники торгов позитивно отреагировали на рост вероятности скорого смягчения монетарной политики ФРС, что привело к очередному обновлению исторического максимума по индексу МосБиржи (в моменте индикатор превышал 2780 пунктов) и повышению индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI на 0,52%, до 142,55 пункта - максимальной отметки с июня 2018 года.

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