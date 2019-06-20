Доллар опустился ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018 года

Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже во второй половине дня 20 мая опустился ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018 года, евро торгуется вблизи 71 рубля впервые с прошлого мая.

По состоянию на 16:52 (мск), курс доллара США составил 62,98 рублей - это на 80,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в это время стоил 71,145 рублей, опустившись на 43,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) подешевела на 63,85 копейки - до 66,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря увеличению спроса на рублевые активы в условиях повышения оптимизма на внешних рынках.

Участники торгов с оптимизмом восприняли возможное скорое смягчение монетарной политики ФРС США, что привело к очередному обновлению исторического максимума по индексу МосБиржи - в моменте индикатор превышал 2780 пунктов. Кроме того, это способствовало повышению индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI на 0,52%, до максимальной отметки с июня 2018 года - 142,55 пункта.