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Лишившийся лицензии банк "Ассоциация" уличил сотрудника в фальсификации операций

К подозреваемому приняты меры, сообщила кредитная организация

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский банк "Ассоциация", у которого Банк России 29 июля отозвал лицензию, сообщил, что разоблачил сотрудника казначества банка, который " умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT".

К подозреваемому приняли меры, банк направил на него жалобу в правоохранительные органы, уже ведется расследование.

"К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия", - добавила пресс-служба банка.

В сообщении об отзыве лицензии у "Ассоциации" ЦБ отметил, что некоторые операции банка имели признаки уголовно наказуемых деяний, и информация о них была передана в правоохранительные органы.

Регулятор также обнаружил на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, пропажу более 3,8 млрд рублей, что в два раза превышает объем собственных средств банка. Руководство "Ассоциации" признало отсутствие этих денег. Когда банк по требованию ЦБ сформировал резервы на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%, он полностью утратил собственные средства.

Нижний Новгород Ассоциация Банк России

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