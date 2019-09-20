Возбуждено дело о фальсификации документов лишенного лицензии банка "Ассоциация"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством банка "Ассоциация", сообщило управление СКР по Нижегородской области.

"По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства указанного кредитного учреждения, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации", - говорится в сообщении. Эти сведения предоставлялись в ЦБ РФ, чтобы скрыть наличие оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Банк России 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". "Банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денег на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств", - говорилось в сообщении регулятора.

ЦБ установил, что на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, отсутствовали средства на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превышает величину собственных средств "Ассоциации".

В свою очередь "Ассоциация" сообщала, что руководство банка вместе с ЦБ вскрыло факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

Арбитражный суд Нижегородской области 19 сентября признал банк "Ассоциация" банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на год.

Банк "Ассоциация" был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. По данным на 9 июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.

Банк "Ассоциация" по итогам первого квартала 2019 года занимал 163-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе РФ.