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ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

Регулятор обнаружил, что на счетах "Ассоциации" в иностранном банке пропали почти 4 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация". По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе страны.

ЦБ установил, что на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, отсутствует более 3,8 млрд рублей, что в два раза превышает объем собственных средств банка, сообщила пресс-служба регулятора. Руководство банка признало отсутствие этих средств. ЦБ направил организации предписание сформировать резервы на возможные потери по по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. "Исполнение этого требования привело к тому, что банк полностью утратил собственные средства, что было отражено в отчетности, представленной регулятору.

ЦБ также уличил банк в нарушении законов и нормативных актов Банка России и отметил, что в связи с этим за последние год в отношении "Ассоциации" неоднократно применялись меры, в том числе по ограничению на привлечение денег у физлиц.

Регулятор обещал передать в правоохранительные органы данные об операциях "Ассоциации", которые имели признаки уголовно наказуемых деяний.

В банк введена временная администрация.

"Ассоциация" является участником системы страхования вкладов.

Нижний Новгород Ассоциация Банк России

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