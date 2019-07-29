Фондовые индексы РФ выросли в понедельник на 0,4-0,5%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Основные российские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на 0,4-0,5%; основное повышение индикаторов произошло в начале дня, после чего рынок лег в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2728,27 пункта (+0,46%), индекс РТС - 1353,61 пункта (+0,39%); цены основных "фишек" на Московской бирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 5,9%.

Подорожали акции "Уралкалия" (+5,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%, "префы" прибавили в цене 3,3%), "Россетей" (+2,3%), АФК "Система" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), Сбербанка (+1%, "префы" прибавили в цене 0,8%), "РусАла" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Юнипро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), АК "АЛРОСА" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,04%).

Вместе с тем снизились в цене бумаги "Яндекса" (-3,1%), "Распадской" (-1,2%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,5%), "Мечела" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "РусГидро" (-0,02%).

Акции "Яндекса" заметно упали на новостях о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях. В компании раскритиковали данный законопроект. Руководители компании считают, что его нельзя принимать в нынешнем виде, и предложили поучаствовать в его обсуждении. "Яндекс" считает, что новые правила ведения бизнеса разрушат экосистему интернет-бизнеса в России. Ее основная особенность - участники местного рынка успешно конкурируют с мировыми гигантами. Если законопроект примут, это ограничит долю иностранного участия в крупных интернет-компаниях до 20% голосующих акций.

Новый законопроект внес в минувшую пятницу депутат от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин. Положения законопроекта позволяют причислить к социально значимым любой интернет-сайт, программу или информационную систему, которые позволяют владельцу собирать информацию о пользователях, которые находятся на территории Российской Федерации. Определять значимые интернет-ресурсы будет правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 34,39 млрд рублей (из них 11,92 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 4,27 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник преимущественно в минусе. При этом европейские фондовые площадки к концу торгов в России также оказались в легком минусе, за исключением британского FTSE, подрастающего на 1,8%. Все это приостановило активность покупателей и на российском рынке акций, который постепенно перешел к боковой динамике, в которой пребывал большую часть торгов.

Американские фондовые индексы в начале дня понедельника не показывали единой динамики (Dow Jones немного подрастал, а S&P 500 и Nasdaq снижались); инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание завершится в среду, и большинство инвесторов и экономистов уверены, что Федрезерв снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25% годовых. Президент США Дональд Трамп в очередной раз не удержался от комментария по вопросам ДКП. "ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает и, скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп на своей странице в твиттере в понедельник.

Другим важным событием этой недели станет возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров состоится в Шанхае, от Вашингтона в них примут участие министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в понедельник, инвесторы ждут начала торговых переговоров между США и Китаем и следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени подешевели на 0,22% - до $63,32 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,04% - до $56,22 за баррель.