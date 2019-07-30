Brent подорожала до $64,1 за баррель

Нефть дорожает на ожиданиях решений Федрезерва и ЕЦБ по ставке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Нефть утром во вторник дорожает на ожиданиях, что решения ФРС США и ЕЦБ о смягчении денежно-кредитной политики поддержит рост мировой экономики и спрос на топливо.

К 8:22 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,09 за баррель, это на $0,38 (0,6%) выше закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,25 (0,39%), до $63,71 за баррель.

К этому же моменту сентябрьские фьючерсы на на WTI торговались на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) у отметки $57,20 за баррель, это на $0,33 (0,58%) дороже уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник WTI подорожала на $0,67 (1,19%), до $56,87 за баррель.

Ранее 30 июля Банк Японии решил сохранить прежний курс денежно-кредитной политики и ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Руководство ЦБ пообещало, что в случае появления понижательных рисков будет готово на решительные меры для поддержки экономики.

Также на этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку с 2,25-2,5% до 2-2,25%. Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к ослаблению валюты страны, а снижение курса доллара является дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка.

На прошлой неделе Европейский центральный банк также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

"Повсеместные обещания стимулирующих мер должны поддержать сырьевые рынки, - говорит старший рыночный стратег Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Если Федрезерв будет снижать ставки так же активно, как в 1990-х годах, нефтяные котировки получат существенную поддержку".

Также рынок ждет возобновления торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся 30 июля в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.