Поиск

Brent подорожала до $64,1 за баррель

Нефть дорожает на ожиданиях решений Федрезерва и ЕЦБ по ставке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Нефть утром во вторник дорожает на ожиданиях, что решения ФРС США и ЕЦБ о смягчении денежно-кредитной политики поддержит рост мировой экономики и спрос на топливо.

К 8:22 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,09 за баррель, это на $0,38 (0,6%) выше закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,25 (0,39%), до $63,71 за баррель.

К этому же моменту сентябрьские фьючерсы на на WTI торговались на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) у отметки $57,20 за баррель, это на $0,33 (0,58%) дороже уровня закрытия предыдущих торгов. В понедельник WTI подорожала на $0,67 (1,19%), до $56,87 за баррель.

Ранее 30 июля Банк Японии решил сохранить прежний курс денежно-кредитной политики и ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Руководство ЦБ пообещало, что в случае появления понижательных рисков будет готово на решительные меры для поддержки экономики.

Также на этой неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку с 2,25-2,5% до 2-2,25%. Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к ослаблению валюты страны, а снижение курса доллара является дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка.

На прошлой неделе Европейский центральный банк также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

"Повсеместные обещания стимулирующих мер должны поддержать сырьевые рынки, - говорит старший рыночный стратег Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Если Федрезерв будет снижать ставки так же активно, как в 1990-х годах, нефтяные котировки получат существенную поддержку".

Также рынок ждет возобновления торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся 30 июля в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Brent WTI США ФРС ЕЦБ Япония Китай Стивен Мнучин

Новости по теме

Новости

Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Индия приобретет у России ракеты на сумму более $200 млн

Уровень бедности в РФ вырос в начале года

FT рассказала о разногласиях Сбербанка с "Яндексом"

В Минсвязи раскритиковали поправки об ограничении иностранного капитала в "Яндексе" и Mail.ru

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Акции "Яндекса" упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

ЦБ ищет следы инфляции в бюджете. Обобщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');