Brent подешевела до $63,18 за баррель

За прошлую неделю эта марка нефти подорожала на 1,6%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник котировки нефти умеренно снижаются после роста на прошлой неделе.

К 8:31 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $63,18 за баррель, это на $0,28 (0,44%) ниже уровня закрытия торгов пятницы. За прошлую сессию цена контрактов выросла на $0,07 (0,11%) и составляла на закрытие $63,44 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к тому же моменту на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевели на $0,13 (0,23%) и находились у $56,07 за баррель. За пятницу WTI подорожала на $0,18 (0,32%), до $56,20 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 1,6%, WTI - примерно на 1%. Тем не менее, с начала июля обе марки подешевели.

На прошлой неделе положительно на котировках сказался отчет Минэнерго США, которое сообщило о снижении запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд. Падение запасов составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше, чем прогнозировали эксперты. Добыча нефти за неделю сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

На рынок также влияет сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке. Иранские силовики арестовали следовавший под британским флагом шведский танкер. До того власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) арестовали танкер Grace 1 по подозрениям в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В пятницу CNN сообщила, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности. По словам источника телекомпании, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров. Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

В понедельник рынок реагирует на решение властей США направить военный корабль "Данкан" на Ближний Восток для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Он будет действовать совместно с британским кораблем "Монтроуз".

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал планы европейских государств и США по развертыванию флота в Персидском заливе враждебными.

Также на этой неделе рынок будет следить за торговыми переговорами между США и Китаем. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае, куда направятся министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. При этом участники рынка в целом скептически относятся к возможным итогам этой встречи.

"Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке останется высокой в ближайшее время, поскольку США продолжают призывать другие страны вместе защищать суда, проходящие по Ормузскому проливу, - говорит аналитик Samsung Futures Inc. Ким Квангре. - Пока нефть реагирует на макроэкономические риски и переговоры между Китаем и США".