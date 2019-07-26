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CNN сообщил о запуске Ираном баллистической ракеты

Ракета Shabaab-3 пролетела порядка 1 тысячи километров

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, ракета Shabaab-3 была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тысячи километров.

Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

Напряженность в Персидском заливе

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. До этого власти Гибралтара (заморской территории Великобритании - ИФ) 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Иранцы опровергли слова Трампа.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

США Иран

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