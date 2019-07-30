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"АЛРОСА" покинут два члена правления

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - АК "АЛРОСА" в ближайшее время покидают два члена правления - заместитель генерального директора Юрий Окоемов и начальник правового управления Александр Матвеев, сообщила компания.

Окоемов курировал в последнее время работу гранильного комплекса "АЛРОСА". Теперь курировать это направление будет напрямую генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов, а работу правового управления - заместитель генерального директора Константин Машинский.

Также в середине июля компанию покинул советник генерального директора Александр Терентьев, возглавлявший представительство "АЛРОСА" в Якутске.

АЛРОСА

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