Котировки "АЛРОСА" росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В руководстве алмазной компании "АЛРОСА" заявили, что компания может предложить направить на дивиденды за I полугодие 2019 года до 100% свободного денежного потока (FCF). На этой информации котировки компании на "Московской бирже" поднимались почти на 3%, до уровней недельной давности.

К 12:05 по Москве акции компании дорожали на 2,9%, до 73,69 рубля за бумагу при объеме торгов более 567,1 млн рублей.

Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.

Во II квартале 2019 года чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО снизилась в 1,9 раза в годовом выражении, до 13,446 млрд рублей. FCF компании за этот период составил 2,4 млрд рублей.

"АЛРОСА" также снизила оценку продаж в 2019 году до 32-33 млн карат, тогда как предыдущий прогноз предполагал продажи на уровне 38 млн карат, что совпадает с уровнем добычи.