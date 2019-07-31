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Россия в июле перевыполнила сделку по сокращению добычи нефти на 13%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия по итогам июля сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 258 тыс. б/с вместо положенных 228 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

По данным на 30 июля, объем среднесуточной добычи нефти в России в текущем месяце составил 1,52 млн тонн, или 11,142 млн баррелей (при пересчете на коэффициент 7,33). Целевой уровень добычи нефти России по сделке ОПЕК+ составляет 11,17 млн б/с.

Таким образом, в июле Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 13%.

Между тем, по состоянию на середину июля, Россия перевыполняла условия соглашения ОПЕК+ почти вдвое (сокращение составляло 445 тыс. б/с, до 10,955 млн б/с) из-за снижения производства в "Юганскнефтегазе". Так, в начале месяца нефтедобыча в "Юганскнефтегазе" упала со средних значений за год в 190-195 тыс. тонн в сутки до 110-111 тыс. т/с. В результате добыча нефти "Роснефти" сократилась с 583 тыс. т/с в конце июня до 490,9 тыс. т/с по данным на середину июля.

"Роснефть" поясняла, что вынуждена была сократить добычу нефти, в том числе на "Юганскнефтегазе", из-за больших объемов суррогатной нефти в системе "Транснефти" . "Транснефть" уточняла, что ограничила прием нефти "дочки" "Роснефти" в объеме примерно 0,5% от годовой добычи, такой объем может быть легко компенсирован до конца года. При этом транспортная монополия подчеркивала, что уже обращала внимание "Роснефти" на тот факт, что нефтяная компания не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). Доля России в общем сокращении должна составить 228 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на 9 месяцев (до конца марта 2020 года) на тех же условиях.

ОПЕК+

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