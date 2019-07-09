"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

В компании объяснили, почему ограничили прием нефти в систему магистральных трубопроводов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" подтвердила, что ограничила прием нефти у дочерней структуры "Роснефти". Об этом заявил пресс-секретарь нефтетранспортной компании Игорь Демин. Он объяснил ограничения тем, что в системе "Транснефти" скопилось слишком много нефти, которую "Роснефть" сдает безадресно, не распределив между клиентами.

"После многократных предупреждений мы были вынуждены ограничить в июле сдачу от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи, т.е. в объеме, легко компенсируемым до конца года, в случае изменения нашими партнерами своей работы по нефтепоставкам", - сказал Демин.