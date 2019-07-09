"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"
В компании объяснили, почему ограничили прием нефти в систему магистральных трубопроводов
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" подтвердила, что ограничила прием нефти у дочерней структуры "Роснефти". Об этом заявил пресс-секретарь нефтетранспортной компании Игорь Демин. Он объяснил ограничения тем, что в системе "Транснефти" скопилось слишком много нефти, которую "Роснефть" сдает безадресно, не распределив между клиентами.
"После многократных предупреждений мы были вынуждены ограничить в июле сдачу от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи, т.е. в объеме, легко компенсируемым до конца года, в случае изменения нашими партнерами своей работы по нефтепоставкам", - сказал Демин.
По его словам, "Транснефть" уже указывала "Роснефти", что та не в полном объеме распределяет нефть, которую сдает в систему магистральных нефтепроводов. Однако "Роснефть" продолжила это делать. На 1 июля 2019 года в системе "Транснефти" было 3,5 млн тонн безадресной нефти, Демин назвал это "беспрецедентным". По его словам, это качественная нефть, которая вынужденно складируется в не предназначенной для этого системе "Транснефти".
"Транснефть" предложила увеличить отгрузки "через дополнительные, не предусмотренные графиком танкерные партии, в том числе и на самом премиальном восточном направлении", но "Роснефть" это не заинтересовало, отметил Демин.
Ранее "Роснефть" сообщила, что вынуждена была сократить добычу нефти, в том числе на "Юганскнефтегазе" из-за того, что "Транснефть" сократила прием нефти в систему магистральных нефтепроводов. По словам представителя компании, эта система "забита большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям".
В начале июля добыча "Юганскнефтегаза" снизилась с 180 000-190 000 тонн в сутки до 110 000- 111 000 тонн в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. По его словам, с 5-6 июля ситуация начала меняться, а к 7 июня добыча выросла до 158 000 тонн в сутки.
8 июля "Транснефть" и "Роснефть" обменялись пресс-релизами, обвинив друг друга в связи с ситуацией, когда из-за недостаточного контроля в нефтепроводе "Дружба" оказалась загрязненная нефть, способная испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.
9 июля пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили об ограничении приема нефти "Роснефти" в систему трубопроводов "Транснефти" на фоне публичной перепалки компаний. Он ответил, что в Кремле не в курсе этого корпоративного спора.