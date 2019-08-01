Бизнесмен и худрук двух театров Владимир Кехман поступил в ГИТИС

Бывший "банановый король" будет специализироваться в театральной режиссуре

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета и Михайловского театра в Петербурге, основатель группы JFC Владимир Кехман поступил на очное отделение ГИТИСА (Российский институт театрального искусства). Его имя появилось в приказе о зачислении в списке платных студентов, внимание на это первой обратила "Colta.ru".

В вузе Кехман выбрал специальность "театральная режиссура" режиссерского факультета. Срок обучения составит два года.

Владимиру Кехману 51 год. Он закончил факультет иностранных языков Самарского педагогического университета, в 2009 году - продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

С начала 1990-х Кехман занимался импортом фруктов в Россию. Он основал и возглавил компанию JFC, которая ввозила в страну бананы, его называли "банановым королем". В 2015 году JFC была признана банкротом.

В 2007 году Кехман стал гендиректором петербургского Михайловского театра, в 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого театра.

В марте 2015 года министр культуры Владимир Мединский назначил его директором Новосибирского государственного театра оперы и балета после увольнения прежнего директора Бориса Мездрича на волне скандала вокруг постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. На постановку пожаловались представители РПЦ, Кулябину и Мездричу грозило уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Кехман, заступив в должность директора театра, постановку закрыл.

В 2017 году Кехман ушел с должности директора Новосибирского оперного театра в связи с заведенным на него уголовным делом о мошенничестве, но остался художественным руководителем этого театра. Дело было затем закрыто за истечением сроков давности.