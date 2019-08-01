Поиск

Бизнесмен и худрук двух театров Владимир Кехман поступил в ГИТИС

Бывший "банановый король" будет специализироваться в театральной режиссуре

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета и Михайловского театра в Петербурге, основатель группы JFC Владимир Кехман поступил на очное отделение ГИТИСА (Российский институт театрального искусства). Его имя появилось в приказе о зачислении в списке платных студентов, внимание на это первой обратила "Colta.ru".

В вузе Кехман выбрал специальность "театральная режиссура" режиссерского факультета. Срок обучения составит два года.

Владимиру Кехману 51 год. Он закончил факультет иностранных языков Самарского педагогического университета, в 2009 году - продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

С начала 1990-х Кехман занимался импортом фруктов в Россию. Он основал и возглавил компанию JFC, которая ввозила в страну бананы, его называли "банановым королем". В 2015 году JFC была признана банкротом.

В 2007 году Кехман стал гендиректором петербургского Михайловского театра, в 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого театра.

В марте 2015 года министр культуры Владимир Мединский назначил его директором Новосибирского государственного театра оперы и балета после увольнения прежнего директора Бориса Мездрича на волне скандала вокруг постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. На постановку пожаловались представители РПЦ, Кулябину и Мездричу грозило уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Кехман, заступив в должность директора театра, постановку закрыл.

В 2017 году Кехман ушел с должности директора Новосибирского оперного театра в связи с заведенным на него уголовным делом о мошенничестве, но остался художественным руководителем этого театра. Дело было затем закрыто за истечением сроков давности.

Новосибирск Петербург Михайловский театр Владимир Кехман JFC Тангейзер

Новости по теме

Новости

В Подмосковье впервые за 50 лет организуют регулярные вертолетные рейсы

Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Выручка "Ашана" в России снижалась три года подряд

Антипинский НПЗ вернулся на торги топливом на бирже в Петербурге

Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');