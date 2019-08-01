Шойгу выделил контрактникам 50%-ую надбавку к содержанию

Военные водители получат надбавку в 30% к содержанию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Солдаты, матросы сержанты и старшины, служащие по контракту, с 1 сентября начнут получать ежемесячные 50%-ые надбавки к денежному содержанию. Такой приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу, он сообщил об этом на селекторном совещании.

Надбавки получат все военнослужащие на должностях с первого по четвертый тарифный разряд.

Также с 1 сентября 30%-ую надбавку будут получать армейские водители категорий "С", "D" и "СЕ".

Кроме того, солдатам, сержантам и прапорщикам, служащим по контракту, по аналогии с офицерами увеличат выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволит им проживать вместе с семьями, размер выплат будет зависеть от конкретного региона, добавил министр.

Он напомнил, что ранее президент принял решение повысить уровень социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов.