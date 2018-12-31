Минобороны назвало фейком сообщение о сокращении выплат военным из-за строительства храма Вооруженных сил РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России опровергло информацию о сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона якобы из-за перечисления денег на строительство главного храма Вооруженных сил РФ.

"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство главного храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - сообщается в фейсбуке Минобороны.

В отличие от украинской армии, в российских вооруженных силах начисление денежного довольствия осуществляется только в безналичной форме на персональные банковские карты военнослужащих, а статья расходов на денежное довольствие - одна из самых защищенных и контролируемых, отмечается в сообщении.

"Жертвование средств на возведение главного храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими", - подчеркивает Минобороны РФ.