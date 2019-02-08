Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил ведомству подготовить предложения по изменению действующего законодательства в сфере пенсионного обеспечения членов семей погибших военнослужащих-участников боевых действий, сообщает в пятницу официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".

"Инициатива Минобороны направлена на уточнение норм действующего законодательства, в части установления и индексации размеров выплат вдовам, детям и родителям погибших военнослужащих, для осуществления которых им было необходимо получить судебное решение. Российским военным ведомством будет разработан соответствующий пакет документов, который ляжет в основу законодательной инициативы о внесении изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты, регламентирующие решение подобных вопросов", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что сейчас соблюдение норм в отношении членов семей погибших военнослужащих предусмотрено федеральным законом от 12 февраля 1993 года "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".

Но с момента принятия этого закона, как отмечается в статье, назрела необходимость уточнить прописанные в нем меры, касающиеся исполнения обязательств по социальной защите членов семей погибших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Особенно это касается норм, определяющих порядок предоставления права получения повышенной пенсии в связи с потерей кормильца.

По данным издания, существующее неоднозначное толкование положений в действующем законодательстве привело к тому, что работники военных комиссариатов не только рекомендовали членам семей погибших военнослужащих для решения таких проблем обращаться в судебные инстанции, но и, как правило, сами помогали им правильно составить исковое заявление в суд. Поэтому разрабатываемые по поручению Шойгу поправки в законодательство устранят разночтения и упростят процедуру получения повышенной пенсии членам семей погибших военнослужащих, участников боевых действий.

После утверждения министром обороны РФ и согласования со всеми заинтересованными органами государственной власти, где предусмотрена военная служба, подготовленные изменения в законодательство будут направлены на рассмотрение депутатам Федерального Собрания РФ, пишет "Красная звезда".