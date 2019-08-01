Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект "Арктик СПГ 2"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что в состав консорциума "Арктик СПГ 2" вошел японский консорциум Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC). При этом Mitsui доверено вести переговоры с другими потенциальными инвесторами из Японии по участию в консорциуме. Речь шла об определенном списке крупных японских компаний, в том числе и Mitsubishi.

"Арктик СПГ 2" будет вторым арктическим СПГ-заводом ПАО "НОВАТЭК". Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего нефтегазоконденсатного месторождения. Оно расположено в Тазовском районе ЯНАО на полуострове Гыдан и частично в акватории Обской губы.

На конец 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.