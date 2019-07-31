"НОВАТЭК" досрочно вывел из залога в Сбербанке 15% "Арктик СПГ 2"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "НОВАТЭК" досрочно вывело из залога в Сбербанке 15% долей в ООО "Арктик СПГ 2", сообщается на Федресурсе.

Доля была заложена банку 5 марта 2019 года на срок до 1 марта 2022 года. Передача 15% долей в "Арктик СПГ 2" в залог Сбербанку позволила французской Total купить 10% в проекте без получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правкомиссии по иностранным инвестициям, объяснял журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Залог был прекращен 29 июля 2019 года, сообщил "НОВАТЭК" в среду.

Как сообщалось, ранее в июле "НОВАТЭК" закрыл сделку по продаже 30% долей "Арктик СПГ 2" компаниям Японии и Китая: Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC), "СЕПР Лимитед" и "КНКНГ ДОН ЛАЙТ Лимитед" ("дочки" СNPC и CNOOC).