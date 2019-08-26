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Российские ученые отправились в стодневную экспедицию в Арктику

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ученые всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) под руководством сотрудника Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ), ведущего научного сотрудника ВНИРО Алексея Орлова отправились в экспедицию по четырем северным морям.

В состав экспедиции вошли ихтиологи, океанологи, генетики, гидробиологи и гидрохимики ВНИРО. Ученые на научно-исследовательском судне "Профессор Леванидов" отправились работать в Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях.

Как сообщила пресс-служба ТГУ в понедельник, 26 августа, экспедиция продлится 100 дней. Ее планируется закончить в начале октября. В ходе экспедиции ученые будут изучать морскую среду и биоту (совокупность живых организмов), а также нейстон (совокупность микроорганизмов), фито-, зоо- и ихтиопланктон, обитателей морского дна, ихтиофауну, промысловых беспозвоночных, морских млекопитающих и птиц.

Отмечается, что полученные данные позволят оценить состояние морских экосистем и помогут выработать правильный подход для снижения рисков воздействия человека на природу при освоении ресурсов арктического бассейна.

Наряду с этим ученые производят отбор проб для оценки концентрации в арктических морях микропластика, масштабы накопления которого точно пока не определены. Ученые планируют получить точные данные с помощью анализа проб воды, планктона и ихтиофауны.

Специалисты на судне "Профессор Леванидов" работают круглосуточно в две вахты. Исследования проводятся на комплексных станциях - заранее определенных точках на карте, расположенных на расстоянии 15–20 морских миль друг от друга. В целом запланировано изучить около 200 станций.

"Стоит отметить, что работа ученых периодически осложняется сложными погодными условиями, такими, как туман, дождь, шторм, в Восточно-Сибирском море одним из факторов риска является непростая ледовая обстановка", - говорится в сообщении ТГУ.

Ранее в августе пресс-служба ТГУ сообщала, что на борт "Профессора Леванидова" было загружено более тонны оборудования и вспомогательных материалов. Тогда также стало известно, что в ходе экспедиции ученые собираются получить новые данные при изучении сайки, минтая, крабов и других животных. Судно прибудет в конце сентября в порт Мурманска - на новое место постоянной прописки, где в дальнейшем будет работать по программам изучения ресурсов Северного бассейна.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.

Арктика Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии Биологический институт Томского госуниверситета

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