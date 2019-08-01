Опрошенные бизнесмены назвали среди основных причин коррупции традиции и менталитет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - 38% российских предпринимателей считают алчность чиновников основной причиной коррупции, еще 20,5% сказали, что коррупцию поддерживают сложившиеся традиции, особенности культуры и менталитета. Таковы результаты опроса, которые привела вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

Опрос провели среди более чем 40 тысяч человек, половина из которых руководит коммерческими организациям или является их собственниками.

Больше трети опрошенных сказали, что в их отрасли компании часто или иногда вынуждены давать чиновникам взятки или делать "подарки". 5% признались, что делают это всегда, 12% - часто, 20% - время от времени, 17% - никогда.