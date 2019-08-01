Поиск

Опрошенные бизнесмены назвали среди основных причин коррупции традиции и менталитет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - 38% российских предпринимателей считают алчность чиновников основной причиной коррупции, еще 20,5% сказали, что коррупцию поддерживают сложившиеся традиции, особенности культуры и менталитета. Таковы результаты опроса, которые привела вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

Опрос провели среди более чем 40 тысяч человек, половина из которых руководит коммерческими организациям или является их собственниками.

Больше трети опрошенных сказали, что в их отрасли компании часто или иногда вынуждены давать чиновникам взятки или делать "подарки". 5% признались, что делают это всегда, 12% - часто, 20% - время от времени, 17% - никогда.

ТПП

Новости по теме

Новости

Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд

Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект "Арктик СПГ 2"

"Матч ТВ" в 2018 году впервые вышел на прибыль

Шойгу выделил контрактникам 50%-ую надбавку к содержанию

Бизнесмен и худрук двух театров Владимир Кехман поступил в ГИТИС

В Подмосковье впервые за 50 лет организуют регулярные вертолетные рейсы

Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Выручка "Ашана" в России снижалась три года подряд

Антипинский НПЗ вернулся на торги топливом на бирже в Петербурге

Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');