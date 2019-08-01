В НИИ Генпрокуратуры назвали парадоксальными результаты опроса коррупционеров

Специалисты одновременно опросили осужденных коррупционеров и добропорядочных госслужащих

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих сроки за коррупцию, показал, что они невысоко ценят материальные ценности. Об этом на форуме "Вместе против коррупции" рассказала сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова. Результаты исследования она назвала парадоксальными, противоречащими сложившимся стереотипам.

Сотрудники НИИ одновременно опросили осужденных коррупционеров и "обычных законопослушных госслужащих". Обе группы основными ценностями назвали свободу, семью и любовь. "Обычные человеческие гуманистические ценности, очень скудная картина у обеих групп", - прокомментировала Ратинова.

Обе группы отвергают такие ценности, как развлечения, общественное признание и "переживание прекрасного". Также опрошенные сказали, что низко ценят закон и власть.

"Негативное отношение к закону у осужденных свидетельствует о дефектах правосознания, но низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование - это достаточно тревожно, свидетельствует об определенном отчуждении", - добавила Ратинова.