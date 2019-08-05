Торги в Москве начались снижением основных индексов

Котировки "ТГК-1" начали торги ростом после публикации полугодового отчета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Торги на "Московской бирже" начались снижением котировок основных "голубых фишек" на на фоне продолжающегося снижения внешних рынков. За первую минуту торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 2667,03 пункта, индекс РТС - на 0,5, до 1287,18 пункта.

Цены основных "фишек" снизились в пределах 3,9%. Подешевели акции "РусАла" (-3,9%), "Яндекса" (-1,5%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6% и -0,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,3%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,1%), "Северстали" (+0,6%), "Башнефти" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Котировки "ТГК-1" выросли на +1,8% на фоне вышедшего в понедельник отчета за полугодие по МСФО. По данным компании, ее чистая прибыль выросла на 17% в годовом выражении (до 9,302 млрд рублей), выручка увеличилась почти на 10% (до 52,712 млрд рублей).

Доллар вырос до 65,39 рубля (+0,12 рубля).

Новые санкции США, введенные против России в связи с "делом Скрипалей", запрещают американским банкам любое участие на первичном рынке суверенных евробондов РФ, следует из разъяснений Госдепартамента США. Банкам США запретят участие на первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Также банки США не смогут выдавать валютные кредиты российскому правительству. Между тем, новые санкции США не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций). Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев.

В США в пятницу индексы снизились из-за очередного ухудшения торговых отношений между США и КНР, а также на данных с рынка труда; откат Dow Jones и S&P 500 стал самым значительным с 21 декабря прошлого года. За прошедшую неделю S&P 500 потерял 3,1%, Nasdaq - 3,2%, это стало наихудшими результатами также с декабря 2018 года.

Вечером в четверг президент Дональд Трамп допустил введение новых пошлин в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Одновременно он сказал, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин.

По данным Минтруда США, безработица в стране в июле не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3,7% при прогнозах сокращения до 3,6%; число рабочих мест в экономике увеличилось на 164 тыс. человек при прогнозах роста на 165 тыс.

К настоящему моменту около 77% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, опубликовали финансовую отчетность за прошлый квартал. Учитывая эти данные и прогнозы относительно оставшейся части, прибыли по итогам апреля-июня, вероятно, снизились на 1%, свидетельствуют данные FactSet. Если оценка совпадет с действительностью, то средняя прибыль компаний из S&P 500 упадет по итогам двух кварталов подряд впервые с начала 2016 года.

В понедельник рынки Азии в основном торгуются в минусе. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite потерял 1,6%, дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1%).

Нефть утром в понедельник возобновила снижение после коррекционного роста в пятницу, цена Brent находится на $1,1 ниже уровня закрытия российских торгов в пятницу. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent торговались у $61,05 за баррель, это на 1,4% ниже уровня закрытия торгов в пятницу, за сессию 2 августа контракт подорожал на 2,3%. Сентябрьские фьючерсы на WTI к тому же моменту дешевели на 1,2%, до $55 за баррель.

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.