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Трамп пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Отвечая на вопрос журналиста в Вашингтоне он пояснил, что может быть "существенное увеличение", и пошлины в таком случае "могут быть увеличены до значительно больших цифр".

В минувший четверг Трамп пообещал ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд. О таком решении президент объявил вскоре после переговоров США и КНР по торговле в Шанхае.

В Пекине сообщили, что правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США.

США Китай

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