Поиск

Brent подешевела ниже $61,2 за баррель

На котировки повлияли слова Трампа о возможных новых пошлинах на китайский импорт

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары. Эти слова перевесили опасения о перебоях в поставках нефти после захвата очередного танкера Ираном в Ормузском проливе.

К 8:12 понедельника по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне $61,17 за баррель, они подешевели на $0,72 (на 1,16%) с закрытия торгов пятницы. 2 августа контракты подорожали на $1,39 (на 2,3%), до $61,89 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на $0,63 (на 1,13%), до $55,03 за баррель. За пятницу WTI подорожала на $1,71 (на 3,17%), до $55,66 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.

Трамп в выходные заявил, что если на торговых переговорах с Китаем не будет прогресса, Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайский импорт. Вопросы американско-китайской торговли будут оставаться "доминирующим фактором, формирующим мнение о ценах на нефть после последней эскалации", полагают аналитики VM Markets.

Brent WTI Дональд Трамп Китай США Иран

Новости по теме

Новости

Эксперты спрогнозировали падение глобальных продаж смартфонов

Эксперты спрогнозировали падение глобальных продаж смартфонов

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Рубль слегка отыграл потери к доллару и евро

Рубль слегка отыграл потери к доллару и евро

Рубль днем резко ускорил падение к доллару и евро из-за санкций

Вклады граждан в московских банках превысили 10 трлн рублей

Вклады граждан в московских банках превысили 10 трлн рублей

Операторов собрались "деликатно" подтолкнуть к отмене роуминга между Белоруссией и РФ

Операторов собрались "деликатно" подтолкнуть к отмене роуминга между Белоруссией и РФ

Индивидуальный предприниматель попытался заблокировать реструктуризацию бондов "ЮТэйр"

Крупные российские заемщики призвали Путина вмешаться в спор о кредитных рисках с ЦБ

Brent подорожала до $61,95 после рекордного обвала за четыре года

Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');