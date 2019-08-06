Убытки "Газпром межрегионгаза" спрятались за консолидацией торговли нефтепродуктами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Консолидация деятельности по поставкам нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов помогла ООО "Газпром межрегионгаз" в 2018 году практически полностью нивелировать убытки от неплатежей за газ в южных регионах России. Это следует из данных бухгалтерской отчетности компаний группы "Газпром межрегионгаз" в системе "СПАРК-Интерфакс".

В 2017 году головной "Межрегионгаз" получил 16,151 млрд рублей убытка, тогда как сальдо финансового результата 53 региональных компаний по реализации природного газа - от "Газпром межрегионгаз Астрахани" до "Газпром межрегионгаз Ярославля" - составило минус 17,544 млрд рублей, посчитал "Интерфакс".

В 2018 году корреляция разорвалась: головная компания получила символические 1,7 млрд рублей убытка (вышла почти в "ноль"). А сумма прибылей и убытков "регионгазов" выросла до 29,78 млрд рублей.

С начала 2018 года на "Газпром межрегионгаз" были переведены с ликвидируемой в настоящее время "Газпром газэнергосети" товарные потоки продуктов переработки: нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Это позволило "Газпром межрегионгазу" увеличить выручку на 35% - с 882 млрд рублей до 1,192 трлн рублей.

На этом фоне МРГ получил 15 млрд рублей прибыли от продаж по сравнению с символическими 437 млн рублей годом ранее.

Дело Арашуковых

Компания ООО "Газпром межрегионгаз" в начале года оказалась на слуху из-за так называемого дела Арашуковых. Экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, которое обошлось "Газпрому" более чем в 30 млрд рублей. Его сына - бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова обвиняют в двух заказных убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля. Его задержали в конце января прямо на заседании Совета Федерации; в мае суд лишил его полномочий сенатора. Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.